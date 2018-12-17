2018-12-17T07:28:34+03:00
Общество

Погода на Ямале 17 декабря: тепло и ветрено

Местами идёт дождь
Алена Кульмухаметова
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На Ямале тепло и ветреноНа Ямале тепло и ветреноФото: Татьяна Коркина
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В Салехарде облачная погода и небольшой снег. Ветер западный 9-15 метров в секунду. Температура воздуха: -1, -4 градуса.

В Ноябрьске облачная погода и снег. Ветер западный, северо-западный 8-12 метров в секунду. Температура воздуха: 0, -1 градусов.

В Новом Уренгое облачно, дождь, снег. Ветер юго-западный, северо-западный, западный 8-13 метров в секунду, при порывах до 19 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +2 градуса.

В Надыме облачно и небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 10-16 метров в секунду.Температура воздуха: +1, -4 градуса.

В Лабытнанги облачно и небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 8-14 метров в секунду. Температура воздуха: +1, -3 градуса.

В Тарко-Сале облачно, небольшой дождь, снег. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду, при порывах до 18 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +2 градуса.

В Муравленко облачно и небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 8-12 метров в секунду, при порывах до 19 метров в секунду. Температура воздуха: 0,-2 градуса.

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