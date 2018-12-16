2018-12-16T15:15:47+03:00
Общество

В Национальной библиотеке Ямала каждый день каникул «окрасят» в свой цвет

Те, кто придет в библиотеку в цвете дня, получат подарок
Лидия Шумкова
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«Окрашенные» дни пройдут в библиотеке с 3 по 7 января 2019 года. Фото с сайта Pixabay.com«Окрашенные» дни пройдут в библиотеке с 3 по 7 января 2019 года. Фото с сайта Pixabay.com
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В Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа придумали акцию на новогодние каникулы. Со 3 по 7 января 2019 года в библиотеке пройдут «окрашенные» дни.

Как сообщили в учреждении, в свой цвет настроения будут «окрашены» мастер-классы, квесты и игры, кинопросмотры на потолке (фильмы для взрослых и детей), праздничная елка и даже одежда сотрудников Национальной библиотеки. Те из посетителей, кто прийти в библиотеку в цвете дня, а это могут быть элементы одежды или аксессуары в тон, получит подарок.

Если бы у каждого настроения был цвет, мир наверняка бы сиял всеми оттенками ёлочной гирлянды. Вы можете сказать, что это нереально, но в Новый Год мы докажем обратное - ведь в это время сбываются самые главные чудеса!

Итак, 3 января заявлено белое (снежно-нежное) настроение, 4 января - розовое (мечтательно-девичье) настроение, 5 января - оранжевое (апельсиново-летнее) настроение, 6 января - красное (праздничное и интригующее - Рождественское) настроение и 7 января - зеленое (позитивно-жизнерадостное) настроение.

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