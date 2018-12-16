2018-12-16T14:44:11+03:00
Общество

За обстановкой в Надыме будут следить через систему видеонаблюдения

Вся информация будет поступать в специальный центр
Лидия Шумкова
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В ближайшем будущем в Надымском районе появится центр для сбора и мониторинга за остановкой в муниципалитете. Как сообщили в администрации района, он будет создан в рамках программы «Безопасный город» и туда будет поступать информация со всех технических устройств наблюдения с улиц, площадей, скверов, образовательных и социальных учреждений, объектов здравоохранения, объектов транспорта.

По словам специалистов, «Безопасный город» поможет максимально оперативно реагировать на правонарушения и различные чрезвычайные ситуации и пресекать их. Для этого также планируется установить дополнительные системы видеонаблюдения.

- На территории Надымского района в настоящее время реализация мероприятий по развитию и установке аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» осуществляется в соответствии с планом на 2018-2020 годы, который согласован с правительством ЯНАО и главой Надымского района, - отметили в администрации.

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