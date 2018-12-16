Покусанные бродячими собаками ямальцы добились возмещения морального вреда

16 Дек. 13:35 2018-12-16T13:35:58+03:00

В сумме им удалось взыскать с администрации города Лабытнанги 45 тысяч рублей

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Двум жительницам города Лабытнанги пришлось обратиться в прокуратуру за защитой прав их несовершеннолетних детей. Как сообщили в ведомственном подразделении города Лабытнанги, две женщины пришли на прием к заместителю прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Владимиру Мартынову и рассказали о том, что их дети пострадали от нападения бродячих собак.

По поручению зампрокурора провели проверку, за исполнением которой прокуратурой округа был установлен контроль. Проверка подтвердила, что детям заявительниц пришлось обратиться за медицинской помощью в медучреждение, где им провели курс вакцинации и поставили уколы от бешенства.

- Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложены на органы местного самоуправления, прокуратурой Лабытнанги в суд были направлены исковые заявления о взыскании с администрации компенсации причиненного несовершеннолетним морального вреда, - подчеркнули в прокуратуре.

Требования прокурора судом были полностью удовлетворены, в пользу несовершеннолетних с администрации города взысканы денежные средства в размере 30 и 15 тысяч рублей. В то же время материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по городу Лабытнанги СУ СК России по ЯНАО для дачи уголовно-правовой оценки должностным лицам администрации.