На Ямале принимают подарки для детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и многодетных семей

16 Дек. 10:15 2018-12-16T10:15:22+03:00

В качестве благотворительной помощи принимаются материальные и нематериальные блага. Фото из группы организаторов в ВК

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Сегодня, 16 декабря, на Ямале во всех муниципальных образованиях стартовал единый день приема подарков в рамках окружной благотворительной акции «Теплый день». Ее инициаторами стали члены Молодежного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщают организаторы акции, подарки получат дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи. В качестве благотворительной помощи принимаются материальные (предметы одежды, обувь, спортивный инвентарь, игрушки, книги, и другие товары) и нематериальные блага (организация досуга, праздничных мероприятий: утренники, экскурсии, квесты, мастер-классы и пр.).

Так, например, пункт сбора подарков находится в Районном Доме культуры по адресу ул. Геофизиков, 28. А долгожданные сюрпризы маленьким жителям района вручит Дед Мороз на новогодней елке.

- Это самое малое, что мы, взрослые, можем сделать – подарить радость ребенку. Спасибо всем, кто поддержал инициативу Молодежного правительства Ямала, и принял участие в благотворительной акции «Теплый день». С наступающим Новым годом всех моих земляков, друзей, близких, коллег! Пусть у каждого на душе станет теплее от совершённого доброго дела!», - процитировали участника акции, главу Тазовского района Василия Паршакова в группе администрации района в ВК.

В Надыме сбор подарков пройдет в ТЦ «Северный гостиный двор» с 15:00. Помочь можно не только детям, но и животным. В Центре помощи бездомным животным «Лучик» ждут для братьев наших меньших корм, наполнители и прочие необходимые вещи.

Кстати, с 19 по 31 декабря 2018 года в рамках акции «Теплый день» запланировано проведение благотворительных концертов, новогодних утренников, праздничных мероприятий, а также организация торжественного вручения подарков с выездом.