Вторую в регионе «Новую библиотеку Ямала» открыли в Тарко-Сале

16 Дек. 09:24 2018-12-16T09:24:03+03:00

Почетный статус и современные технологии обрела в этом году Центральная районная библиотека

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Центральная районная библиотека в Тарко-Сале стала участниками окружного проекта «Новая библиотека Ямала». Как сообщили в администрации Пуровского района, в рамках проекта из бюджета были выделены средства для капитального ремонта, приобретения новой мебели и оборудования. Еще три миллиона рублей на модернизацию технологий выделил на модернизацию технологий от окружной департамент культуры.

За счет окружного бюджета библиотека получила новое оборудование для внедрения RFID-технологий. Все посетители библиотеки получат электронные читательские билеты с автоматической фиксацией информации о выданной литературе. На книгах же установлены цифровые метки, которые сработают при прохождении через ворота на выходе из учреждения в том случае, если книга была украдена.

Для проведения мероприятий в библиотеке используется интерактивное оборудование для онлайн-конференций, встреч, литературных мостов, игровых и образовательных программ. Укомплектован электронный читальный зал на 10 рабочих мест. В планах - создать свободный доступ к ресурсам российских электронных библиотек.

Проводником библиотеки стал робот РоБи Книжкин. Его используют при проведении различных мероприятий и работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут выходить из дома.

Напомним, в 2017 году библиотеки сельских поселений объединили в централизованную библиотечную сеть, а в апреле Центральная районная библиотека переехала в новое капитальное здание и обрела новые возможности.