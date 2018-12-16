Ямалец вошел в число победителей национальной премии «Гражданская инициатива»

16 Дек. 08:20 2018-12-16T08:20:47+03:00

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Житель Ямала Сергей Богдановский, руководитель «Центра информационной поддержки инвалидов «Таганай», вошел в число 15 победителей из 3800 социальных инициатив почти со всей страны в национальной премии «Гражданская инициатива». Имена победителей были названы на торжественной церемонии в Москве, где им вручили статуэтки "Золотой росток" и денежный приз в 200 тысяч рублей.

Проект ямальца стал лидером номинации «Раздвинь границы возможностей», основанной на социальной поддержке и защите инвалидов, лиц с ограниченными возможностями, детей-сирот, выпускников детских домов, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. Проект «Оказание социальных услуг по транспортировке и сопровождению инвалидов в условиях Крайнего Севера в зимнее время года» уже реализован в городе Ноябрьске.

- Мы как атомный ледокол «Ямал», который работает без перерывов и выходных и перемалывает трудности, встречающиеся на пути. Здесь инвалидам помогают освоить компьютерную грамотность, отремонтировать мелкую бытовую технику, специальные вспомогательные устройства и практически круглосуточно предоставляют соцтакси. Для этого в Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа даже перегнали автобус из Германии, оснащенный самым современным оборудованием, - передали слова Сергея Богдановского в комитете гражданских инициатив.

Ямальца поздравил и Дмитрий Артюхов, губернатор автономного округа. В соцсетях он отметил, что специально оборудованный для маломобильных граждан микроавтобус появился в Ноябрьске два года назад.

- Специально оборудованный для маломобильных граждан микроавтобус появился в Ноябрьске два года назад. Сегодня это - социальное такси, услугами которого постоянно пользуются 40 горожан. Свободное передвижение по городу, особенно в зимнее время, для маломобильных ноябрян - неоценимая услуга. Знаю, что в планах у Сергея Богдановского автоматизация процессов вызова социального такси и выход проекта на федеральный уровень, - отметил он и пожелала ямальцу и его коллегам успехов.