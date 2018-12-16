В Надыме в 2019 году благоустроят дворы у 37 домов

16 Дек. 06:09 2018-12-16T06:09:39+03:00

За счет бюджета там, в том числе, установят новые урны, скамейки и светильники

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В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Надыме продолжается благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В 2019 году в перечень попали 37 домов, сообщили в администрации Надымского района.

В него вошли следующие дома: ул. Зверева, дома №№ 4, 7, 39, 47, 50, 51, 57а; ул. Рыжкова, дома №№ 8, 10; Набережная им. Оруджева С.А., дома №№ 33, 44, 45, 46; ул. Строителей, дома № 5/2, 6. пр. Ленинградский, дома №№ 1/1, 2/1, 2/2, 11, 15, 20, 24; ул. Комсомольская, дома №№ 1, 12/1, 22, 24; ул. Сенькина, дома №№ 1, 3; ул. Полярная, дома № 3/1, 4, 5, 7а, 9а; 12; ул. Ямальская, дома №№ 7, 9, 11.

Работы по благоустройству будут вестись за счет бюджета. Они предполагают, в том числе, установку новых урн, скамеек и светильников. Кстати, чтобы дом попал в перечень объектов, подлежащих благоустройству, собственники помещений в нем должны проголосовать. Необходимо наличие решения о проведении работ не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.