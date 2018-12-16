Погода на Ямале 16 декабря: пасмурно, небольшой снег

16 Дек. 02:25 2018-12-16T02:25:32+03:00

В столице округа к ночи значительно потеплеет до -4 градусов

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Сегодня, 16 декабря, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается пасмурная погода, вечером в некоторых районах возможен небольшой снег, метель.

В течение дня температура составит-10, -12 градусов. Ночью потеплеет до 0, −2 градусов. По прогнозам синоптиков, ветер будет южный, юго-западный скоростью 3 м/c. Ближе к вечеру возможны порывы до 11 метров в секунду.

В столице округа – Салехарде ожидается теплая пасмурная погода, утром вероятен небольшой дождь. Температура воздуха утром составит −2, −4 градуса. Днем столбик термометра поднимется до отметки +1, +3 градуса. Ветер западный 8 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.