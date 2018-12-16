Погода на Ямале 16 декабря: пасмурно, небольшой снег
Сегодня, 16 декабря, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается пасмурная погода, вечером в некоторых районах возможен небольшой снег, метель.
В течение дня температура составит-10, -12 градусов. Ночью потеплеет до 0, −2 градусов. По прогнозам синоптиков, ветер будет южный, юго-западный скоростью 3 м/c. Ближе к вечеру возможны порывы до 11 метров в секунду.
В столице округа – Салехарде ожидается теплая пасмурная погода, утром вероятен небольшой дождь. Температура воздуха утром составит −2, −4 градуса. Днем столбик термометра поднимется до отметки +1, +3 градуса. Ветер западный 8 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.