2018-12-15T19:37:29+03:00
Общество

Жителей Надыма призывают включиться в процесс благоустройства

Собственникам необходимо провести собрание и принять решение о проведении работ
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города НадымаФото пресс-службы администрации города Надыма
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В Надыме продолжается благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

-Благоустроительные работы включают в себя - установку новых урн, скамеек и светильников. Работы будут осуществляться за счет бюджетных средств, - отметили в администрации города.

Для того, чтобы дворовую территорию включили в перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2019 году, жители должны проявить активность. А именно принять решение о проведении работ не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

На сегодняшний день перечень домов, планируемых к благоустройству в 2019 году, насчитывает несколько десятков адресов. Узнать подробнее о них можно на сайте администрации города.

- Для реализации вышеуказанного проекта собственникам помещений в многоквартирном доме необходимо принять активное участие в общем собрании собственников. Призываем жителей включиться в процесс и сделать Надым уютнее и краше, - подчеркнули в администрации.

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