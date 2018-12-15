На Ямале развивается система поддержки бизнеса

15 Дек. 17:55 2018-12-15T17:58:53+03:00

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Сегодня, 15 декабря, в Новом Уренгое открылся центр оказания услуг для предпринимателей «Мой бизнес». Он станет еще одной действенной мерой поддержки для тех, кто уже открыл свое дело или только собирается.

Главная цель его работы – создание комплексной системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. Учреждение открылось в рамках Х региональной выставки «Малый и средний бизнес Ямала».

Накануне, в рамках мероприятия состоялось XXIII заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в ЯНАО. В нём приняли участие более 40 специалистов. Это представители органов госвласти и местного самоуправления, руководители общественных объединений и региональных организаций, бизнесмены, представители молодёжного бизнес-сообщества.

Одной из ключевых тем обсуждения стали перспективные направления развития сферы предпринимательства на Ямале, сообщил в пресс-службе окружного правительства. Как отметил губернатор, арктическом регионе появляются первые успешные примеры социально ориентированного бизнеса.

- Качество оказания определённых услуг в муниципальных учреждениях не всегда удовлетворяет наших жителей. И если найдётся правильный предприниматель, который предложит доступную и качественную альтернативу, то, я думаю, это будет очень хорошим примером. Здесь очень большой потенциал абсолютно у всех наших городов и посёлков, - подчеркнул во время беседы с предпринимателями Дмитрий Артюхов.

Он напомнил, что совет по развитию малого и среднего предпринимательства – это традиционная площадка, которая способствует эффективному взаимодействию органов власти и бизнес-сообщества и позволяет в режиме прямого диалога оперативно решать вопросы предпринимателей Ямала.