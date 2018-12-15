2018-12-15T15:01:06+03:00
Общество

Родители и педагоги Тюмени обсудили подростковые проблемы на одной площадке

В областном центре впервые прошел региональный форум для взрослых о детях
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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В Тюмени взрослые педагоги собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы выстраивания взаимоотношений с детьми. В областном центре проходит первый региональный форум для родителей «Подростки, родители, рок-н-ролл».

Несмотря на выходной на площадке собралось несколько сотен тюменских родителей. Присутствующих поприветствовала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. Она отметила, что в рамках форума тюменские родители могут поискать ответы на многие вопросы, в том числе и увидеть себя со стороны.

- Огромная армия социальных работников готова помогать родителям в решении разных проблем. Большинство родителей могут разобраться в своем ребенке, но надо уметь обращаться и к специалистам, - отметила она.

Она подчеркнула, что форум призван помочь взрослым преодолеть этот барьер в себе и рассказать о том, что по-настоящему волнует многих родителей.

Руководитель центра кризисной психологии, ведущий эксперт порталов практической кризисной психологии Михаил Хасьминский добавил, что впервые участвует в мероприятие подобного формата. В России вопросы взаимодействия родителей и детей так еще не поднимал ни один регион.

- Если мы не говорим о чем-то и не транслируем свои ценности, значит, приходят другие и транслируют свои взгляды. Свято место пусто не бывает. Суть переворачивается и потом мы уже имеем дело с последствиями. Поэтому данный форум настолько уникальная площадка, настолько важная, что сложно переоценить, - подчеркнул Михаил Хасьминский.

Программа форума включает себя множество полезных тематических площадок и мастер-классов. Так, участники мероприятий смогли поучаствовать в секциях - «Только мамы» и «Только папы», где главной темой дискуссии стали тонкости воспитания девочек и мальчиков.

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