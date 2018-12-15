На Ямале становится больше успешных предпринимателей

15 Дек. 10:53 2018-12-15T10:53:50+03:00

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На Ямале становится больше примеров успешного ведения предпринимательской деятельности. Об этом заявил глава округа Дмитрий Артюхов, посетив накануне региональную выставки «Малый и средний бизнес Ямала» в Новом Уренгое.

В этом году на мероприятие, которое проводится уже в десятый раз, заявилось рекордное число участников – более 140 бизнесменов, руководителей и представителей различных организаций.

- Программы поддержки малого и среднего предпринимательства на Ямале развиваются уже не первый год. И это абсолютно оправдано – у нас непростой регион для ведения бизнеса, по понятным причинам, это и климат, удалённость от «большой земли» и небольшая численность населения, поэтому нашим предпринимателям действительно бывает непросто. Но, например, по этой выставке мы видим, что успешных бизнесменов с каждым годом становится всё больше, - отметил Дмитрий Артюхов.

По словам губернатора, тенденцию к развитию диктуют сами ямальцы. Все, что находится в шаговой доступности от людей - сфера образования, услуги, производство фирменных продуктов питания заметно наращивает обороты.

Выставка охватывает около 20 направлений. Среди них – производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, туристический бизнес, полиграфическая и сувенирная продукция, добыча сырой нефти и природного газа, оформление интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления и другие. Все услуги представлены в стилизованных павильонах.

Наибольшим интересом у посетителей выставки пользуется 3D экспозиция – часть большого проекта «Информационная модель Ямала». В режиме цифровой реальности здесь представлен интерактивный макет города, где обозначены объекты и предприятия города, в том числе – сектор малого и среднего бизнеса, передает пресс-служба окружного правительства. Активное участие в разработке экспозиции принимали учащиеся и преподаватели средней школы №17. Приложение знакомит подростков с основами экономики, развитием региона, достигнутыми успехами и перспективами сферы предпринимательства.

Многих посетителей выставки заинтересовал и образовательный проект «Мама-предприниматель». К участию в нём приглашаются женщины, имеющие несовершеннолетних детей или находящиеся в декретном отпуске. Для молодых мам предусмотрены пятидневные занятия в формате лекций и практических заданий.