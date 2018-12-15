Погода на Ямале 15 декабря: прохладно и без осадков

15 Дек. 07:49 2018-12-15T07:57:01+03:00

В столице округа днем потеплеет до -3 градусов

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Сегодня, 15 декабря, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается температура на уровне -18 градусов. Будет ясно. В течения дня синоптики прогнозируют северо-восточный ветер 3 м/c. Атмосферное давление 767 мм ртутного столба, влажность воздуха составит 79 %.

В столице округа – Салехарде ожидается также ясная погода. Температура воздуха утром составит -11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки -3 градуса, возможен небольшой снег. Давление 757 милиметров ртутного столба.

Завтра ожидается потепление до -1 градуса. Минимальная температура воздуха за последние 12 часов наблюдалась в Тазавском районе и Тазавском -27 градусов.