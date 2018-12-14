За несуществующую меховую куртку жительница Ямала отдала реальные деньги

14 Дек. 15:52 2018-12-14T15:52:57+03:00

Товара она так и не дождалась

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Осталась без тёплой обновки и без денег жительница Нового Уренгоя, поверив мошенникам.

Полицейским женщина пояснила через интернет-магазин оформила заказ на покупку меховой куртки. Лжепродавец пояснил ей, что необходимо внести предоплату за покупку в сумме 8 250 рублей. Женщина перевела деньги на указанный злоумышленником банковский счет. Однако товар до настоящего времени ей не доставлен, продавец на связь не выходит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.