На Ямале завершается строительство цифровой эфирной телерадиосети

14 Дек. 15:37 2018-12-14T16:21:42+03:00

Тестовое вещание двух мультиплексов запустили станциях в Лабытнанги микрорайоне Обской

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На Ямале с 11 декабря филиал РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» приступил к тестовому вещанию первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения на двух радиотелевизионных станциях – в Лабытнанги и в микрорайоне Обской.

По информации правительства Ямала, с вводом этих радиотелевизионных станций завершается строительство цифровой эфирной телерадиосети Ямало-Ненецкого автономного округа.

После запуска радиотелевизионной станции в Салехарде и проведения измерений зон уверенного приёма цифровых передатчиков специалистами Урало-Сибирского регионального центра РТРС было выявлено отсутствие или низкий уровень сигнала в отдельных районах Лабытнанги и микрорайоне Обской.

Специалисты связывают это с особенностями рельефа местности. Поэтому РТРС построили два дополнительных объекта связи цифровой эфирной телерадиосети на Ямале специально для телезрителей из Лабытнанги и Обского.

Теперь жители этих населённых пунктов могут смотреть бесплатно в цифровом качестве 20 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, перечень которых был сформирован Указом Президента РФ и Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию.

Отметим, что всего на Ямале построена и действует 31 цифровая станция, обеспечивающая современным телевизионным сигналом 96,7% жителей округа.