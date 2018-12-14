На Ямале завершается строительство цифровой эфирной телерадиосети
На Ямале с 11 декабря филиал РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» приступил к тестовому вещанию первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения на двух радиотелевизионных станциях – в Лабытнанги и в микрорайоне Обской.
По информации правительства Ямала, с вводом этих радиотелевизионных станций завершается строительство цифровой эфирной телерадиосети Ямало-Ненецкого автономного округа.
После запуска радиотелевизионной станции в Салехарде и проведения измерений зон уверенного приёма цифровых передатчиков специалистами Урало-Сибирского регионального центра РТРС было выявлено отсутствие или низкий уровень сигнала в отдельных районах Лабытнанги и микрорайоне Обской.
Специалисты связывают это с особенностями рельефа местности. Поэтому РТРС построили два дополнительных объекта связи цифровой эфирной телерадиосети на Ямале специально для телезрителей из Лабытнанги и Обского.
Теперь жители этих населённых пунктов могут смотреть бесплатно в цифровом качестве 20 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, перечень которых был сформирован Указом Президента РФ и Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию.
Отметим, что всего на Ямале построена и действует 31 цифровая станция, обеспечивающая современным телевизионным сигналом 96,7% жителей округа.