Житель Ямальского района за картинку снегохода заплатил 260 тысяч рублей
Дважды переводил деньги ямалец неизвестному в полной уверенности, что покупает снегоход. На самом деле товара не было.
По информации УМВД ЯНАО, в социальных сетях житель Ямальского района увидел объявление о продаже снегохода. Во время телефонных переговоров мужчина договорился о приобретении снегохода и перевел продавцу на его банковскую карту 20 тысяч рублей в виде задатка.
После этого заявителю поступило фото договора купли-продажи на его имя, и он перевел оставшуюся сумму 240 тысяч рублей. Лжепродавец перезвонил и заверил, что отправит снегоход вместе с документами транспортной компанией. В этот же день объявление из сети Интернет удалено, телефон продавца выключен. В настоящее время приобретенный снегоход ямалец так не получил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».