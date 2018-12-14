Житель Ямальского района за картинку снегохода заплатил 260 тысяч рублей

14 Дек. 15:13 2018-12-14T15:13:59+03:00

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Дважды переводил деньги ямалец неизвестному в полной уверенности, что покупает снегоход. На самом деле товара не было.

По информации УМВД ЯНАО, в социальных сетях житель Ямальского района увидел объявление о продаже снегохода. Во время телефонных переговоров мужчина договорился о приобретении снегохода и перевел продавцу на его банковскую карту 20 тысяч рублей в виде задатка.

После этого заявителю поступило фото договора купли-продажи на его имя, и он перевел оставшуюся сумму 240 тысяч рублей. Лжепродавец перезвонил и заверил, что отправит снегоход вместе с документами транспортной компанией. В этот же день объявление из сети Интернет удалено, телефон продавца выключен. В настоящее время приобретенный снегоход ямалец так не получил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».