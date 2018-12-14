Гимназисты из Салехарда посолили рыбу

14 Дек. 13:46 2018-12-14T13:46:26+03:00

Познакомиться с производством они смогли в техникуме

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Ямальских подростков знакомят с различными профессиями. Так, в агроэкономическом техникуме Салехарда прошли профессиональные пробы.

По информации департамента образования Ямала, сразу 50 учеников Обдорской гимназии познакомили с пятью специальностями, которым обучают в заведении. Это «Обработка водных биоресурсов», «Право и организация социального обеспечения», «Земельно-имущественные отношения», «Экономика и бухгалтерский учёт», а также одно из недавно появившихся в техникуме направлений – «Информационные системы». В программу не попала только «Ветеринария» – по этой специальности в учебном заведении проходит чемпионат «Молодые профессионалы».

Все пробы проходили в игровой форме – с обязательным экскурсом в производственный процесс. Так, прежде чем дать участникам посолить рыбу для приготовления пресервов, им было предложено пройти условный «маршрут» - от приёмки и мойки сырья до получения готового продукта.

Не менее занимательно ребятам рассказали о тонкостях работы геодезиста, юриста, бухгалтера и даже веб-мастера – буквально за 15 минут научили основным операциям по созданию интернет-сайтов.