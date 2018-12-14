2018-12-14T13:23:43+03:00
Спорт

Кубок России по киберспорту состоится в Тюмени

На него зарегистрировались более пяти тысяч зрителей
Алена Кульмухаметова
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На Ямале турниры такого уровня, как в Тюмени, пока не проводятНа Ямале турниры такого уровня, как в Тюмени, пока не проводятФото: Лидия Шумкова
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Одно из самых массовых зрелищных соревнований пройдёт в ближайшие выходные в Тюмени. 15 и 16 декабря состоится гранд-финал Кубка России по киберспорту, но который зарегистрировались более пяти тысяч зрителей.

Активное развитие киберспорта в Тюменской области началось год назад. А в текущем 2018 регион подписал с Федерацией соглашение о сотрудничестве, благодаря которому Тюмень стала одной из столиц этого вида спорта.

Отметим, что Гранд-финал Кубка России по киберспорту впервые пройдет за пределами Москвы.

Главный инициатор проведения киберспортивных соревнований в Тюмени, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский отметил, что первые прошедшие в областном центре соревнования вызвали серьезный интерес у молодежи.

- В марте 2018 году мы провели первый Tyumen Cyber Fest 2018. В отборах участвовало более 7 тысяч человек. Мы наглядно увидели, что компьютерный спорт - центр большого сообщества. На Гранд-финале будут работать более 300 волонтеров - это самая активная часть киберсообщества, - подчеркнул Павел Белявский.

Ямал киберспорт не обходит стороной. Молодежь округа активно принимает участие в различных соревнованиях. Так, осенью прошлого в Салехарде на базе военно-исторического клуба Ямало-Ненецкого окружного Музейно-выставочного комплекса имени Шемановского состоялся межмуниципальный турнир по киберспорту. Участвовали семь команд.

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