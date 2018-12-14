В Муравленко похитили коробку с вещами на 100 тысяч рублей
Банно-прачечный комбинат города Муравленко стал объектом воришки. Часть вещей из коробки вернуть не удалось.
- В полицию Муравленко обратилась сотрудница фирмы с заявлением о том, что 2 декабря неизвестные, находясь в коридоре помещения здания банно-прачечного комбината, похитили картонную коробку, в которой находились вещи, принадлежащие компании, на общую сумму 100 тысяч рублей. Оперативники нашли вора. Им оказался ранее судимый местный житель. Похищенное частично изъято, - сообщили в пресс-службе УМВД ЯНАО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.