В Муравленко похитили коробку с вещами на 100 тысяч рублей

14 Дек. 11:57 2018-12-14T11:57:53+03:00

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Банно-прачечный комбинат города Муравленко стал объектом воришки. Часть вещей из коробки вернуть не удалось.

- В полицию Муравленко обратилась сотрудница фирмы с заявлением о том, что 2 декабря неизвестные, находясь в коридоре помещения здания банно-прачечного комбината, похитили картонную коробку, в которой находились вещи, принадлежащие компании, на общую сумму 100 тысяч рублей. Оперативники нашли вора. Им оказался ранее судимый местный житель. Похищенное частично изъято, - сообщили в пресс-службе УМВД ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.