В совхозе «Верхне-Пуровский» запустили в работу тёплый цех для убоя оленей

14 Дек. 11:38 2018-12-14T11:38:33+03:00

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На Ямале полным ходом идёт забойная кампания. В совхозе «Верхне-Пуровский» в этом году впервые убой оленей проходит не в тундре, а в теплом цехе.

Если раньше убой оленей проводили под открытым небом и только при температуре -18 градусов и ниже, то теперь результаты забойной компании не зависят от капризов погоды. В новом цехе для каждой операции предусмотрен отдельный блок, поэтому заготовка мяса проходит гораздо более оперативно и качественно.

Мощность цеха позволяет за одну смену обработать до ста оленьих туш. Мясо и субпродукты сразу же промываются и проходят ветеринарно-санитарный контроль.

После проверки туши оленя отправляются в цех охлаждения на шоковую заморозку. Мясо получается качественное, экологически чистое, без химических добавок.

Пока на забойный пункт пригнали оленей только южные стада «Верхне-Пуровского». Кстати, в цехе по договору с совхозом могут проводить убой животных и оленеводы-частники. Сколько заготовят мяса на предприятии, будет известно по окончании забойной кампании.