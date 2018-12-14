2018-12-14T10:56:16+03:00
Происшествия

Житель Нового Уренгоя за оскорбление в соцсети заплатит штраф 50 тысяч рублей

Мужчина вину свою признал
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ЯНАОФото с сайта СУ СК ЯНАО
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Оскорбления в соцсети не остались безнаказанными для ямальца. Мужчина заплатить крупный штраф.

По информации следственного комитет Ямала, решением суда житель Нового Уренгоя признан виновным действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В феврале 2017 года 33-летний местный житель в публичной группе, оставил унижающие и оскорбляющие комментарии к тексту пользователя социальной сети.

С момента умышленного размещения комментариев, они находились в публичной группе в социальной сети в открытом и свободном доступе для всеобщего ознакомления широкого круга других пользователей указанной сети.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме и в содеянном искренне раскаялся.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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