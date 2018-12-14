2018-12-14T10:40:38+03:00
Общество

На Ямале ежегодно образуется около 900 тысяч тонн отходов

Новые требованию по вывозу мусора вступают с 2019 года
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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В среду, 12 декабря, департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО провёл публичное обсуждение результатов правоприменительной практики в сфере регионального государственного экологического надзора.

Открывая встречу, первый заместитель директора департамента Александр Гаврилюк обратил внимание на изменение подходов в работе надзорных органов.

- Профилактика нарушений природоохранных требований – ключевой механизм нового формата работы со стороны надзорных органов. Мы стараемся переходить от просто выявления и устранения нарушений к их предупреждению. Именно для этого мы проводим публичные обсуждения правоприменительной практики. Мы стремимся повысить правовую грамотность подконтрольных субъектов, в том числе, предоставить им информацию об основных изменениях природоохранного законодательства, включая вопросы обращения с отходами производства и потребления, с 1 января 2019 года, - сказал он.

Отметим, реформирование экологического законодательства началось в 2014 году. За пять лет была сформирована законодательная база. Второй этап реформы начнётся 1 января 2019 года, и сейчас самое актуальное для природопользователей время для перехода на новую систему нормирования и получения разрешительной документации.

С нового года предприятия разделят по степени экологической опасности на окружающую среду – от минимального (четвёртая категория) до значительного негативного воздействия на окружающую среду и принадлежности к областям применения наилучших доступных технологий (первая категория). Как следует из текста закона, присвоение объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, соответствующей категории осуществляется при его постановке на государственный учёт. При этом со временем категория может быть изменена.

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