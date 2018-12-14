В Губкинском в барабане стиральной машине задохнулся 3-летний малыш

14 Дек. 09:55 2018-12-14T09:55:26+03:00

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Жуткая трагедия случилась в городе Губкинский. В барабане стиральной машины задохнулся 3-летний ребёнок. Следователи изучают причины случившегося.

По данным следственного комитета Ямала, ночью 13 декабря 2018 года в городе Губкинский в правоохранительные органы поступило сообщение от сотрудников скорой помощи, которые заявили о том, что в квартире местных жителей обнаружено тело 3-летнего мальчика. Следователями при осмотре места происшествия и опросе родителей погибшего ребенка предварительно установлено, что супруги, проснувшись ночью, не обнаружили в кровати своего малолетнего сына. По их словам, они нашли тело ребенка в барабане автоматической стиральной машины. По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти мальчика стала асфиксия.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.