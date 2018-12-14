2018-12-14T09:35:53+03:00
Звезды

На семинаре в Тазовском районе обсудят развитие туризма

Гостей ждут на спортивно-туристской базе «Ясавэй»
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Создание новых туристических маршрутов, формирование информационной структуры событийного туризма, археологические ресурсы в региональном туризме, туристические сувениры и удачные региональные проекты, основанные на фольклоре и гастрономии обсудят участники и гости открытого семинара.

По информации культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма администрации Тазовского района ЯНАО, мероприятие состоится 17-18 декабря в Тазовском районе – на базе районного краеведческого музея и на территории спортивно-туристской базы «Ясавэй». Принять участие в нём могут все заинтересованные в развитии туризма физические лица и юридические структуры.

В работе семинара примут участие: Андрей Колесников – председатель Ямало-Ненецкого окружного регионального отделения общероссийской организации «Деловая Россия»; Алексей Козловский – специалист в области связей с общественностью и продвижения территорий, автор проектов «Сказочная карта России» и «Вкусная карта России»; Александр Ткачёв – археолог, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Тюменского государственного университета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП