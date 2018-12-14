На семинаре в Тазовском районе обсудят развитие туризма

14 Дек. 09:35 2018-12-14T09:35:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Создание новых туристических маршрутов, формирование информационной структуры событийного туризма, археологические ресурсы в региональном туризме, туристические сувениры и удачные региональные проекты, основанные на фольклоре и гастрономии обсудят участники и гости открытого семинара.

По информации культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма администрации Тазовского района ЯНАО, мероприятие состоится 17-18 декабря в Тазовском районе – на базе районного краеведческого музея и на территории спортивно-туристской базы «Ясавэй». Принять участие в нём могут все заинтересованные в развитии туризма физические лица и юридические структуры.

В работе семинара примут участие: Андрей Колесников – председатель Ямало-Ненецкого окружного регионального отделения общероссийской организации «Деловая Россия»; Алексей Козловский – специалист в области связей с общественностью и продвижения территорий, автор проектов «Сказочная карта России» и «Вкусная карта России»; Александр Ткачёв – археолог, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Тюменского государственного университета.