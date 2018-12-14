2018-12-14T09:00:29+03:00
Происшествия

Полицейские посёлка Тазовский вернули золотой перстень женщине

Украшение пропало из квартиры
Алена Кульмухаметова
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Смириться с потерей золотого перстня жительница посёлка Тазовский не пожелала и обратилась в полицию. Вором оказался знакомый.

- В дежурную часть отделения полиции Тазовского района обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестное лицо тайно похитило из ее квартиры золотой перстень.

Оперативники нашли воришку. Им оказался ранее судимый, безработный 19-летний знакомый сына потерпевшей, который дал признательные показания, -сообщает пресс-служба УМВД Ямало-Ненецкого автономного округа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

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