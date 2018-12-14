2018-12-14T08:28:03+03:00
Происшествия

В минувшие сутки в ДТП на дорогах Ямала погибли два человека

Два человека получили серьёзные травмы
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОФото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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Смертельное ДТП случилось утром 13 декабря в Пуровском районе. Грузовик буквально смял грузо-пассажирский «УАЗ». От удара отечественный автомобиль загорелся.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 13 декабря в 6 часов 50 минут на 18 км автодороги «Новый Уренгой - Ямбург» Пуровского района, водитель грузовика MAN, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю УАЗ, в результате чего произошло столкновение. УАЗ загорелся. Вследствие происшествия водитель и пассажир УАЗ, находящийся на переднем пассажирском сидении, погибли на месте ДТП, два пассажира УАЗ, расположенные на заднем сидении, были госпитализированы.

В этот же день в 17 часов 30 минут водитель снегохода YAMAHA, двигаясь в лесу по снежной целине в 7-ми км. в южную сторону от села Шурышкары Шурышкарского района врезался с движущимся на встречу движения снегоходом LYNX. В результате ДТП водитель снегохода LYNX был госпитализирован.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых 2 человека погибли, 2 человека травмированы.

С начала 2018 года на ямальских дорогах в 5384 зарегистрированных ДТП погибли 40 человек, в их числе 3 ребенка и 571 человек травмированы, в их числе 64 несовершеннолетних.

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