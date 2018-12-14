Сбербанк профинансировал новый проект Брусники в Тюмени

14 Дек. 07:43 2018-12-14T07:43:35+03:00

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Сбербанк профинансировал строительство в Тюмени современного технологичного комплекса с жилыми апартаментами, офисным центром и общественными пространствами. Проект реализует девелоперская компания Брусника. Сумма сделки составляет 1,26 млрд рублей.

- Сбербанк активно финансирует строительные проекты компании Брусника в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте и Московской области. Общий объем инвестиций за 2018 год превысил 6,7 миллиарда рублей, это порядка 150 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, – отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Новый квартал спроектирован с добавлением новых для городской архитектуры решений в фасадах, благоустройстве и инженерии зданий. Концепцию проекта в культурном и деловом центре разработало голландское архитектурное бюро.

- Мы начали строительство квартала на собственные средства в начале лета, осенью Сбербанк принял решение о кредитовании нашего проекта. Новый комплекс «1А Первомайская» будет состоять из трёх зданий: двух домов с жилыми квартирами и офисного здания с атриумом. В составе комплекса будет много полезных для горожан пространств, в том числе планируется открытие большого современного ресторана от столичного ресторатора, имя которого мы пока не раскрываем. В продажу поступят всего 70 апартаментов площадью от 49 до 240 квадратных метров со свободной планировкой. Среди них есть двухуровневые квартиры, квартиры со вторым светом и крытыми террасами, а также пентхаусы с террасами на крыше с видом на главные городские улицы, – рассказала коммерческий директор компании Брусника в Тюмени Юлия Ладик.