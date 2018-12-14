2018-12-14T07:11:38+03:00
Общество

Погода на Ямале 14 декабря: объявлено штормовое предупреждение

Ветер будет сносить с ног
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС России по ЯНАОФото с сайта МЧС России по ЯНАО
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По сообщению Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 14 декабря ожидается опасное явление по западной половине округа (Приуральский район, западная часть Шурышкарского и Надымского районов, г. Салехард, г. Лабытнанги) очень сильный ветер, местами порывы 20-25 метров в секунду, снег, метель.

В Салехарде облачная погода и снегопад. Ветер западный, северо-западный, юго-западный 9-17 метров в секунду, при порывах до 26 метров в секунду. Температура воздуха: -5, 0 градусов.

В Ноябрьске облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, западный 7-11 метров в секунду, при порывах до 17 метров в секунду. Температура воздуха: -11, - 2 градуса.

В Новом Уренгое облачная погода и снег. Ветер южный, западный, северо-западный 10-13 метров в секунду, при порывах до 19 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -1 градусов.

В Надыме облачная погода и снег. Ветер северный, северо-западный14 метров в секунду, при порывах до 21 метра в секунду. Температура воздуха: -2, 0 градусов.

В Лабытнангах облачная погода, снег с дождём. Ветер западный, северо-западный, юго-западный 8-17 метров в секунду, при порывах до 26 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +1 градусов.

В Тарко-Сале облачная погода и сильный снегопад. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 9-11 метров в секунду. При порывах до 18 метров в секунду. Температура воздуха днём: -13, -1 градус.

В Муравленко облачно и снегопад. Ветер юго-западный, западный 12-13 метров в секунду, при порывах 20 метров в секунду. Температура воздуха днём: -8,-2 градуса.

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