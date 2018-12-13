2018-12-13T15:53:29+03:00
Общество

В Тарко-Сале открывается ярмарка тюменских аграриев

Также представят большой выбор вязаных изделий
Алена Кульмухаметова
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Жители и гости Тарко-Сале 14 и 15 декабря смогут приобрести тюменские продукты на площади торгового дома «Русь».

По информации портала администрации Пуровского района, организаторы обещают широкий ассортимент мясной, молочной и рыбной сельхозпродукции. Горожане могут купить мясо свинины, телятины, конины и птицы, мясные полуфабрикаты и субпродукты, мед и копченую продукцию, дикоросы в ассортименте, овощную заморозку и рыбу (карась, щука, окунь). Также на обещают большой выбор вязаных изделий.

Напомним, на последней двухдневной продовольственной ярмарке в Тарко-Сале было реализовано без малого семь тонн продукции тюменских предприятий, это - большая часть привезëнных товаров.

В лидерах продаж – мясная продукция. Телятины, свинины, птицы, полуфабрикатов, субпродуктов, колбас и консервов было реализовано свыше четырëх тонн. Рыбной продукции продано 800 кг, такой же объëм продаж пришëлся на ягоды – малину, бруснику, клубнику, ежевику, облепиху, смородину. Также горожане купили одну тонну рапсового масла.

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