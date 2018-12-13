2018-12-13T15:37:56+03:00
Звезды

На Ямале издан пятый выпуск серии «Археология Арктики»

Авторы представили материалы полевых и камеральных исследований памятника
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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В пятый сборник серии «Археология Арктики» вошли труды по результатам научных исследований, представленных на этой конференции. Хронологические рамки статей охватывают периоды от палеолита до этнографической современности. Географические – от севера Западной Европы до Чукотского полуострова.

Его авторами выступили учёные из России, Финляндии, Швеции, Норвегии и Великобритании: археологи, этноархеологи, специалисты по климату и динамике природной среды, геологи, музейные работники.

Напомним, «Археология Арктики» – научный бренд Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2012 года по инициативе Научного центра изучения Арктики издаётся сборник статей, посвящённый междисциплинарным исследованиям памятников ареологии циркумполярного региона.

К сборнику издано приложение об одном из древнейших памятников севера Западной Сибири «Поселение эпохи энеолита: Горный Самотнёл-1». Авторы – археологи центра изучения Арктики Ольга и Даниил Тупахины представили материалы полевых и камеральных исследований памятника, наиболее яркие артефакты из коллекции раскопок 2010-2014 годов.

«Горный Самотнёл-1» был открыт в 2009 году жителями посёлка Аксарка. Последующие комплексные археологические исследования на памятнике принесли новые знания о социально-экономических отношениях и типах домохозяйства населения в эпоху энеолита. Найденные рыболовные орудия, такие как остатки сети на крупную рыбу, грузила и берестяные поплавки, свидетельствуют, что пять тысяч лет назад на Оби существовала развитая форма сетевого рыболовства.

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