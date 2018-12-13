2018-12-13T15:26:24+03:00
Общество

На зимнике «Уренгой – Красноселькуп» увеличен тоннаж

Рекомендуется двигаться колонной минимум из двух авто
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Круглосуточно «Уренгой – Красноселькуп» открыт для проезда легковых полноприводных авто массой до 3,5 тонн. А с 20:00 13 декабря на зимник могут выезжать полноприводные авто массой от 3,5 до 30 тонн. Об этом сообщает портал правительства ЯНАО.

Увеличение тоннажа связано с тем, что ночью температура воздуха понижается, по причине чего растёт плотность проезжей части зимника, он становится безопасным для проезда тяжеловесного транспорта. Тоннаж зимника в дневное время будет повышаться при дальнейшем понижении температуры окружающего воздуха.

Дорожники призывают жителей округа не выезжать на закрытые зимники – это опасно для жизни. Трассы ещё не подготовлены для проезда автомобилей, ледовые переправы могут не выдержать веса авто, может произойти поломка. Сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи и в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

По открытым зимникам рекомендуется двигаться колонной минимум из двух авто.

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