В Лабытнангах до конца года снесут 41 балок

13 Дек. 15:00 2018-12-13T15:00:04+03:00

Накануне еще двое горожан получили субсидии на переселение в благоустроенное жильё

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Свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений накануне получили ещё две семьи из Лабытнангов.

По данным администрации города, к концу текущего года выдано 47 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений. До конца года будет расселен и снесен 41 балок.

Напомним, в апреле 2018 года на Ямале был дан старт расселению балков - наследства далеких 70-х - времен первого витка освоения Крайнего Севера, когда считавшиеся временными строениями балки устанавливались организациями для размещения работников.