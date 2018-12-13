2018-12-13T15:00:04+03:00
Общество

В Лабытнангах до конца года снесут 41 балок

Накануне еще двое горожан получили субсидии на переселение в благоустроенное жильё
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города ЛабытнангиФото с сайта администрации города Лабытнанги
Изменить размер текста:

Свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений накануне получили ещё две семьи из Лабытнангов.

По данным администрации города, к концу текущего года выдано 47 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений. До конца года будет расселен и снесен 41 балок.

Напомним, в апреле 2018 года на Ямале был дан старт расселению балков - наследства далеких 70-х - времен первого витка освоения Крайнего Севера, когда считавшиеся временными строениями балки устанавливались организациями для размещения работников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП