Сумочки из меха представили на выставке ямальские мастерицы

13 Дек. 14:37 2018-12-13T14:37:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Финал проекта «Мел' не» состоялся в Новом Порту Ямальского района. Коренные жители Ямала представили на суд жюри свои работы.

Десять девушек от 10 до 17 лет на протяжении нескольких месяцев под руководством своих мам и бабушек готовились к итоговой выставке. Каждая юная мастерица представила разные виды ненецкого рукоделия: шитье из натурального меха, плетение накосника, пояса на станке, бисероплетение. При этом девушки уже сами поделились своими знаниями и провели мастер-классы для гостей мероприятия.

Лучшую рукодельницу определили зрители. Ею стала Светлана Окотэтто, которая вместе со своей бабушкой изготовила ненецкие куколки и сумочки из меха.

Руководитель проекта «Мел' не», жительница Нового Порта Елена Худи сказала, что считает особой ценностью данного проекта именно наставничество:

- Бабушки, матери передают опыт, национальное мастерство своим детям, и очень здорово, когда два поколения работают вместе. При этом мы используем современный материал в традиционном рукоделии или, наоборот, украшаем национальными элементами вещи, актуальные в настоящее время. Эффект от организации проекта радует, все больше жителей поселка начинают увлекаться рукоделием.