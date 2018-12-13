На трассе по Новым Уренгоем насмерть разбились два человека

13 Дек. 14:00 2018-12-13T14:00:40+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось утром 13 декабря на автодороге «Новый Уренгой – Ямбург» Пуровского района.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, водитель за рулём «MAN», выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю УАЗ, который двигался в прямом направлении со стороны города Новый Уренгой, в результате чего допустил столкновение. От удара УАЗ загорелся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир, находящийся на переднем пассажирском сидении автомобиля УАЗ. Пассажиры, находившиеся на заднем пассажирском сидении, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу города Новый Уренгой.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств.