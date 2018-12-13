2018-12-13T13:24:28+03:00
Общество

Уровень смертности от онкологии на Ямале один из самых низких в России

В округе был открыт межрайонный онкологический центр
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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На базе Салехардской окружной клинической больницы началось проектирование радиологического блока, в результате чего на Ямале будет сформирован полноценный центр для борьбы с онкологией. Об этом говорил Дмитрий Артюхов в своём послании ямальцам.

- Уровень смертности от новообразований в регионе остаётся одним из самых низких по России, - заявил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Он отметил, что в 2018 году, объявленном в России годом борьбы с онкологией, особое внимание в регионе было уделено повышению эффективности работы по выявлению заболевания на ранних стадиях, а также повышению качества диспансерного наблюдения.

Напомним, 1 октября на базе Ноябрьской центральной городской больницы был открыт межрайонный онкологический центр.

Сергей Новиков добавил, что с целью улучшения качества оказания медпомощи в регионе активно используются современные технологии для консультативной помощи посредством телемедицинской сети. За 9 месяцев 2018 года проведено 4 830 заочных консультаций. Для увеличения доступности первичной медицинской помощи жителям отдалённых посёлков, продолжена работа мобильных бригад, которыми за аналогичный период охвачено 37 897 человек. Он отметил, что в рамках реализации федерального проекта в 2018 году был разработан региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», который направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 87,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

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