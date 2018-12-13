В Салехарде комиссия наказывает коммунальщиков за заснеженные дворы

13 Дек. 13:01 2018-12-13T13:01:50+03:00

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Комиссия вновь проинспектировала дворы Салехарда. Специалисты проверили качество очистки от снега четырех дворов.

В двух дворовых территориях замечаний не выявлено: это дома № 17 по ул. Гаврюшина и № 15 ул. Подшибякина. Все подъездные пути и тротуары очищены, снег вывезен. По дворовым территориям домов № 62 по ул. Республики и № 4 по ул. Арктической решено составить акты. В обоих дворах выявлено наличие колейности и плотноукатанного снега.

- Да, работа дворника видна, но механическая уборка не производилась, снег не вывезен. Главная наша цель не наказать управляющие компании, а заставить их работать, - поделился Виктор Лобода, заведующий сектором отдела благоустройства департамента городского хозяйства.

Стоит отметить, что подобные рейдовые мероприятия теперь проводятся постоянно, 2 раза в неделю. Департамент городского хозяйства постепенно проверяет работу всех управляющих компаний города. На сегодняшний день проверена работа 6 управляющих компаний в 13 салехардских дворах, в сектор муниципального жилищного контроля направлено 4 акта.