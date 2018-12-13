2018-12-13T13:01:50+03:00
Общество

В Салехарде комиссия наказывает коммунальщиков за заснеженные дворы

Рейды проходят два раза в неделю
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города СалехардФото с сайта администрации города Салехард
Изменить размер текста:

Комиссия вновь проинспектировала дворы Салехарда. Специалисты проверили качество очистки от снега четырех дворов.

В двух дворовых территориях замечаний не выявлено: это дома № 17 по ул. Гаврюшина и № 15 ул. Подшибякина. Все подъездные пути и тротуары очищены, снег вывезен. По дворовым территориям домов № 62 по ул. Республики и № 4 по ул. Арктической решено составить акты. В обоих дворах выявлено наличие колейности и плотноукатанного снега.

- Да, работа дворника видна, но механическая уборка не производилась, снег не вывезен. Главная наша цель не наказать управляющие компании, а заставить их работать, - поделился Виктор Лобода, заведующий сектором отдела благоустройства департамента городского хозяйства.

Стоит отметить, что подобные рейдовые мероприятия теперь проводятся постоянно, 2 раза в неделю. Департамент городского хозяйства постепенно проверяет работу всех управляющих компаний города. На сегодняшний день проверена работа 6 управляющих компаний в 13 салехардских дворах, в сектор муниципального жилищного контроля направлено 4 акта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП