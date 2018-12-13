Ямалец 30 раз ударил топором негостеприимного хозяина

13 Дек. 12:50 2018-12-13T12:50:20+03:00

От полиции молодой человек скрывался два дня

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Жестокое убийство произошло в Ямальском районе. Молодой человек жестоко избил, а потом три десятка раз ударил топором собутыльника.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, между 23-летним и 53-летним мужчинами во время застолья произошел конфликт из-за того, что молодой гость не желал покидать жилище хозяина квартиры. Парень жестоко избил мужчину, после чего взял стоявший

в кухне топор и более 30 раз ударил избитого по голове и телу. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

После убийства парень два дня скрывался от полицейских, но был задержан. На допросе мужчина дал признательные показания.

Уголовное дело направлено в Ямальский районный суд для рассмотрения по существу.