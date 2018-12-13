2018-12-13T12:17:54+03:00
Общество

Чёрная рыба станет основным сырьём для нового производства «Салехардского комбината»

На предприятии создадут ещё 50 рабочих мест
Алена Кульмухаметова
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Однако основной причиной сокращения запасов нельмы, муксуна и чира учёные называют браконьерствоОднако основной причиной сокращения запасов нельмы, муксуна и чира учёные называют браконьерствоФото: Татьяна Коркина
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Новое производство открывается на «Салехардском комбинате». Именно чёрная рыба станет основным сырьём для производства. Уже с 2019 года там запускается линия по изготовлению рыбных снеков, паштетов, колбас – новинок планируется производить до 700 тонн ежегодно. Предприятие создаст 50 дополнительных рабочих мест.

Об этом говорили на заседании регионального рыбохозяйственного совета в Салехарде.

О состоянии запасов основных промысловых видов рыб в Обь-Иртышском бассейне, а также о режиме летнего промысла в 2018 году на магистрали рек Таз и Обь, реках Мессояха и Щучья рассказал Андрей Матковский, начальник отдела эколого-сырьевых исследований Госрыбцентра.

По наблюдению учёных, рост популяций таких видов как пелядь, сиг-пыжьян, ряпушка объясняется тем, что прошла так называемая фаза маловодья. Растёт численность и частиковых видов – язя, щуки, налима. При этом рост численности чёрной рыбы в бассейнах нерестовых рек отрицательно сказывается на воспроизводстве сиговых, личинки которых активно потребляют частиковые. Однако основной причиной сокращения запасов нельмы, муксуна и чира учёные называют браконьерство.

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