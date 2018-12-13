Житель Нового Уренгоя перевёл за будущий кредит 18 тысяч рублей

13 Дек. 09:59 2018-12-13T09:59:13+03:00

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Доверчивость вновь подвела жителя Ямала. Мужчина ради получения кредита отдал свои сбережения. В деле разбирается полиция.

По информации УМВД ЯНАО, житель Нового Уренгоя на интернет-сайте подал заявку для оформления кредита. После чего на абонентский номер заявителя поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил о том, что для получения кредита мужчине необходимо оплатить комиссию за перечисление денег.

Мужчина, будучи уверенный в том, что разговаривает с сотрудником банка, совершил перевод на лицевой счет в сумме 18 тысяч рублей. После чего злоумышленник перестал выходить на связь. До настоящего времени деньги не возвращены, на телефонные звонки никто не отвечает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».