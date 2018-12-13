В Тюмень с Ямала перебрались 384 семьи

13 Дек. 09:26 2018-12-13T09:26:54+03:00

Поддержку от государства они получили в рамках программы «Сотрудничество»

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Ещё 441 семья из числа инвалидов и пенсионеров Ямала сможет в этом году переехать из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области. По информации департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, в 2018 году на эти цели выделен один миллиард рублей.

Отмечается, что в очереди на получение соцвыплат остались только граждане пенсионного возраста.

Для того чтобы принять участие в программе, ямальцам необходимо обратиться в муниципалитет по месту жительства.

В настоящее время 384 ямальские семьи уже приобрели квартиры (на сумму 940 млн рублей), остальные 57 семей выбирают жильё в Тюмени.

Напоминаем, средства выделены из бюджета Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мероприятия программы «Сотрудничество» реализуются с 2005 года. Объём финансирования за период с 2005 по 2017 годы составил 1,7 млрд рублей. Социальные выплаты получили 1 094 семьи.