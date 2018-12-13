2018-12-13T08:50:32+03:00
Общество

Зимник «Уренгой-Красноселькуп» открыли для легковушек

При наступлении морозов тоннаж увеличат
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Зимняя автомобильная дорога «Уренгой – Красноселькуп» открыта для легковых полноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн с восьми часов вечера 12 декабря. По информации портала правительства ЯНАО, тоннаж трассы будет повышаться с дальнейшим понижением температуры воздуха.

Напомним, зимник был закрыт 10 декабря по погодным условиям – температура воздуха поднялась до -3 С°. В таких условиях нарушается плотность полотна зимника, движение по нему становится небезопасным.

Дорожники призывают жителей округа не выезжать на закрытые зимники, поскольку это опасно для жизни. Трассы ещё не подготовлены для проезда автомобилей, ледовые переправы могут не выдержать веса авто, может произойти поломка. Сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи и в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону Дорожной дирекции ЯНАО: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

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