За минувшие сутки на Ямале произошло 22 ДТП

13 Дек. 07:58 2018-12-13T07:58:12+03:00

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Снегопады, метели и торопливость водителей привели к многочисленным ДТП на дорогах Ямала.

Так, по данным Госавтоинспекции ЯНАО, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.

С начала 2018 года на ямальских дорогах в 5358 зарегистрированных ДТП погибли 38 человек, в их числе 3 ребенка и 568 человек травмированы, в их числе 64 несовершеннолетних.

Также полицейские предупреждают гостей и жителей города Салехарда, что в настоящее время проводится изменение режима работы светофоров на перекрестке улиц Чубынина-Мира-Свердлова и перекрестке улиц Чапаева-пр. Молодежи.