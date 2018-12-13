Погода на Ямале 13 декабря: облачно и небольшой снег
В Салехарде переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -13 градусов.
В Ноябрьске облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха: -11,-12 градусов.
В Новом Уренгое переменная облачность, небольшой снег. Ветер переменных направлений: западный, юго-западный, северный, северо-западный 6-10 метров секунду, при порывах до 16 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -16 градусов.
В Надыме облачно и небольшой снег. Ветер переменных направлений: юго-западный, западный, северный, северо-западный 2-10 метров в секунду, при порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -8 градусов.
В Лабытнанги переменная облачность и небольшой снег. Ветер юго-западный, северо-западный, западный 6-8 метров в секунду, при порывах до 13 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -11 градусов.
В Тарко-Сале облачная погода и снегопад. Ветер западный, северный 6-7 метров в секунду, при порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -9 градусов.
В Муравленко облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -14 градусов.