Погода на Ямале 13 декабря: облачно и небольшой снег

13 Дек. 07:33 2018-12-13T07:33:30+03:00

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В Салехарде переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -13 градусов.

В Ноябрьске облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха: -11,-12 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, небольшой снег. Ветер переменных направлений: западный, юго-западный, северный, северо-западный 6-10 метров секунду, при порывах до 16 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -16 градусов.

В Надыме облачно и небольшой снег. Ветер переменных направлений: юго-западный, западный, северный, северо-западный 2-10 метров в секунду, при порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -8 градусов.

В Лабытнанги переменная облачность и небольшой снег. Ветер юго-западный, северо-западный, западный 6-8 метров в секунду, при порывах до 13 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -11 градусов.

В Тарко-Сале облачная погода и снегопад. Ветер западный, северный 6-7 метров в секунду, при порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -9 градусов.

В Муравленко облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -14 градусов.