2018-12-13T07:33:30+03:00
Общество

Погода на Ямале 13 декабря: облачно и небольшой снег

В округе ожидается похолодание
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На Ямале вновь идут снегопадыНа Ямале вновь идут снегопадыФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Салехарде переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -13 градусов.

В Ноябрьске облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха: -11,-12 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, небольшой снег. Ветер переменных направлений: западный, юго-западный, северный, северо-западный 6-10 метров секунду, при порывах до 16 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -16 градусов.

В Надыме облачно и небольшой снег. Ветер переменных направлений: юго-западный, западный, северный, северо-западный 2-10 метров в секунду, при порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -8 градусов.

В Лабытнанги переменная облачность и небольшой снег. Ветер юго-западный, северо-западный, западный 6-8 метров в секунду, при порывах до 13 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -11 градусов.

В Тарко-Сале облачная погода и снегопад. Ветер западный, северный 6-7 метров в секунду, при порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -9 градусов.

В Муравленко облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -14 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП