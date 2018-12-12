2018-12-12T15:38:16+03:00
Общество

Жители и гости Губкинского могут ознакомиться с городом с помощью мобильного приложения

Оно не имеет ограничений по возрасту
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Презентация мобильного приложения «Город в дополненной реальности» состоялась в городе Губкинский.

Приложение позволит жителям и гостям Губкинского познакомиться с достопримечательностями города. В рамках разработки мобильного приложения создан туристический маршрут – с объектами, которые предстают перед пользователями в дополненной реальности, совмещая при этом виртуальный и реальный мир.

По словам разработчиков, мобильное приложение не имеет возрастных ограничений – оно будет интересно не только детям, но и взрослым.

Рядом с каждым объектом мобильного приложения установлены специальные таблички с маркерами, которые позволяют пользователю не только видеть объект, а оказаться внутри него или даже в центре какого-либо события. Например, в Свято-Никольском сквере можно открыть портал и увидеть настоящих динозавров, пострелять из пушки на Бородинском бульваре и построить чум в музее освоения Севера.

Первыми, кто уже смог «прогуляться» по виртуальному Губкинскому и оценить «дополненную реальность», стали учащиеся школ города, студенты филиала УдГУ и Муравленковского многопрофильного колледжа.

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