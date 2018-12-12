Три года условно получила мамаша из Тарко-Сале за избиения сынишки

12 Дек. 15:04 2018-12-12T15:04:07+03:00

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Безработная и пьющая горе-мать двоих детей регулярно избивала своего малолетнего сынишку. Накануне суд вынес ей приговор.

По информации следственного комитета Ямала, 38-летняя жительница Тарко-Сале признана виновной в истязании шестилетнего сына. Женщина с февраля по август 2018 регулярно и жестоко избивала сына ремнём.

Известно, что ранее она была неоднократно судима. Кроме того, женщина не работает и злоупотребляет алкоголем.

Семью поставили на учет как неблагополучную. Органы профилактики незамедлительно приступили к проведению профилактических и реабилитационных мероприятий. Женщину обязали пройти курс лечения от алкоголизма.

Мать приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 60 тысяч рублей.