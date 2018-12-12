Дорожники Салехарда на три машины пополнили парк техники

12 Дек. 14:34 2018-12-12T14:34:40+03:00

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Многофункциональную малогабаритную машину, подметательно-уборочную машину и малогабаритный фронтальный погрузчик получило автопарк предприятия «Салехарддорстрой».

Все эти машины являются универсальными и подходят для уборки проезжей части и тротуаров как зимой, так и летом. После оформления необходимой документации техника в ближайшее время выйдет на улицы ямальской столицы.

Деньги на покупку двух спецмашин выделил окружной бюджет, одну руководство предприятия купило само.

- Дополнительно в этом году округ профинансировал покупку ещё четырёх единиц техники для Салехарда. Всего в 2018 году направлены средства на приобретение 33 единиц дорожной техники для восьми муниципальных образований. Остальная техника в количестве 31 единицы поступит в муниципалитеты в 2019 году, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.