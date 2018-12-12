2018-12-12T14:34:40+03:00
Общество

Дорожники Салехарда на три машины пополнили парк техники

Вскоре они выйдут на улицы города
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Многофункциональную малогабаритную машину, подметательно-уборочную машину и малогабаритный фронтальный погрузчик получило автопарк предприятия «Салехарддорстрой».

Все эти машины являются универсальными и подходят для уборки проезжей части и тротуаров как зимой, так и летом. После оформления необходимой документации техника в ближайшее время выйдет на улицы ямальской столицы.

Деньги на покупку двух спецмашин выделил окружной бюджет, одну руководство предприятия купило само.

- Дополнительно в этом году округ профинансировал покупку ещё четырёх единиц техники для Салехарда. Всего в 2018 году направлены средства на приобретение 33 единиц дорожной техники для восьми муниципальных образований. Остальная техника в количестве 31 единицы поступит в муниципалитеты в 2019 году, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП