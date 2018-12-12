В Надыме фирма задолжала сотрудникам 1,7 миллионов рублей

12 Дек. 13:52 2018-12-12T13:52:50+03:00

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Надымской городской прокуратурой проведена проверка по коллективному обращению работников о нарушении трудовых прав в фирме «Надымгоргаз».

Организации С сентября задолжала 30 сотрудникам 1,7 млн. рублей.

Заработная плата должна выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Городским прокурором в адрес директора фирмы было внесено представление. 6 декабря долг по зарплате погашен в полном объеме.