2018-12-12T13:33:16+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём Конституции

Он побывал на уроке в гимназии
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил Обдорскую гимназию в Салехарде и пообщался со страшеклассниками на тему главного закона Российской Федерации.

- Я поздравляю вас и всех ямальцев с праздником. Сегодня важный день в нашей истории – день принятия Конституции. И очень хорошо, что сегодня по всей стране проходят подобные уроки, где этот фундаментальный документ внимательно обсуждают, а вы и другие ребята понимают всю его значимость. В Конституции РФ заявлены очень ясные и чёткие задачи, про права и свободы, про организацию нашего большого государства. Знать этот документ, безусловно, нужно всем, - сказал глава арктического региона, обращаясь к ребятам.

Урок «Конституция в вопросах и ответах» прошёл на интерактивной образовательной платформе, с использованием гаджетов для голосования. Общая статистика ответов гимназистов выводилась на экран.

После занятия старшеклассники смогли задать губернатору личные вопросы. В основном, ребят интересовали темы трудоустройства, образования, благоустройства, а также развития науки и туризма в ЯНАО.

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