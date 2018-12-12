Юному жителю посёлка Тазовский за укусы собак власти выплатят 20 тысяч рублей

12 Дек. 13:00 2018-12-12T13:02:15+03:00

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Прогулка по посёлку вышла большими неприятностями, болью для мальчика. На него напала бродячая собака. Укусы пришлись в голову.

Прокуратурой района по факту нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнего жителя поселка Тазовский проведена проверка.

Ребенок получил раны правой теменной области, правой брови, кроме того он был вынужден пройти лечение от возможных последствий укусов.

Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложены на органы местного самоуправления, прокуратурой района в суд было направлено исковое заявление о взыскании с администрации муниципального образования поселок Тазовский компенсации причиненного ребенку морального вреда.

Судом удовлетворены, в пользу пострадавшего постановлено взыскать 20 тысяч рублей.

После вступления судебного решения в законную силу денежные средства будут перечислены на счет ребенка.